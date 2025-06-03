المؤتمرنت -

احذروا.. هذه الحلوى ملغومة بالمخدرات

أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة تحذيرا للمستهلكين والتجار بعدم شراء أو بيع منتج حلوى هبي كاندي فييز ماركة haribo ألمانية الصنع.



وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، أن هذا المنتج يحتوي على مادة مخدرة محظورة يمنع استخدامها في المنتجات الغذائية لما قد تسببه من آثار سلبية على صحة المستهلك.. محذرة المستهلكين وتجار الجملة والتجزئة من شراء أو بيع هذا المنتج.



وأهابت الهيئة بالمواطنين تجنب استهلاك هذا المنتج والإبلاغ في حالة اكتشاف وجوده بالأسواق على الرقم المجاني للهيئة 8001222.



وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بمتابعة الإجراءات اللازمة للتأكد من خلو الأسواق من المنتج حفاظاً على صحة المستهلك.. مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.