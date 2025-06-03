المؤتمرنت -

صاروخ يمني جديد يضرب مطار اللد في يافا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ "يافا" المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتيٍّ نوع "فلسطين2".



وأكدت أن العمليةُ حققت هدفَهُا بنجاحٍ وتسببَت في هروبِ الملايينِ من قُطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ، ومنعِ هبوطِ طائرةِ شحنٍ عسكريةٍ أمريكيةٍ في مطارِ اللد لليومِ الثاني على التوالي.



وأشار البيان إلى "أن العدو الصهيوني المجرم لن يجد من اليمنِ العزيزِ الصامدِ المجاهدِ إلّا المزيدَ من الصواريخِ والطائراتِ المسيَّرةِ رفضًا لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ، ونصرةً للحقِّ الفلسطينيِّ، ودفاعًا عن المظلومينَ الصابرينَ الصامدينَ في غزةَ الإباءِ والمجدِ والكرامةِ، ودعمًا وإسنادًا لمجاهديها الأبطالِ.



وأفادت القوات المسلحة بأن اليمن اختارَ ألّا يقفَ موقفَ المتفرجِ على ما يجري في غزةَ من إجرامٍ وإبادةٍ وحصارٍ، وسيستمرُّ في تصعيدِ وتوسيعِ عملياتهِ العسكريةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.