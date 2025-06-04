المؤتمرنت -

توقعات بأجواء شديدة الحرارة وأمطار

توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواءً حارة وشديدة الحرارة، على الصحاري والسهول الساحلية وهطول أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء بالصحاري والسهول الساحلية، ستكون حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها ما بين "38 - 43 درجة مئوية".



وأشار إلى أن الأجواء بالسواحل ستكون حارة ورطبة، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها ما بين "34- 37 درجة مئوية"، لافتًا إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز والضالع.



وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين، في الصحاري والمناطق الساحلية من أجواء حارة وشديدة الحرارة، ناصحًا بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.



ونبه المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار متفاوتة الشدة، من التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار والإحتماء من العواصف الرعدية.