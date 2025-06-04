الجمعة, 06-يونيو-2025 الساعة: 07:16 ص - آخر تحديث: 11:26 م (26: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - منظمة: واشنطن ارتكبت جريمة حرب بالحديدة

منظمة: واشنطن ارتكبت جريمة حرب بالحديدة

المؤتمرنت -
منظمة: واشنطن ارتكبت جريمة حرب بالحديدة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إن القصف الأمريكي على ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غربي اليمن في 17 أبريل الماضي، يعد "جريمة حرب واستخفاف صارخ بأرواح المدنيين".

وطالبت المنظمة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، بـ"التحقيق في الهجوم باعتباره جريمة حرب".

وذكرت المنظمة أنه في إطار الحملة العسكرية الأمريكية ضد اليمن، والتي بدأت في 15 مارس الماضي، قصفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى، أحد 3 موانئ في الحديدة حيث يمر نحو 70 بالمئة من واردات اليمن التجارية و80 بالمئة من المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى أنها حللت صور أقمار صناعية، وراجعت صورا فوتوغرافية وفيديوهات لموقع الغارات، وقيّمت بيانات نشرتها منظمة "إيروارز" والمنظمة غير الحكومية "مشروع بيانات اليمن"، وأرسلت خطابا إلى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في 8 مايو الماضي يتضمن النتائج الأولية، لكنها لم تتلقّ أي رد.

وأوضحت أن منظمة "إيروارز" المتخصصة برصد الخسائر المدنية في الصراعات حول العالم، قالت إن القصف أودى بحياة 84 مدنيا وجرح أكثر من 150.

وأوردت المنظمة في بيانها، قول الباحثة المتخصصة في اليمن والبحرين، نيكو جعفرنيا،، إن "قرار الحكومة الأمريكية قصف الميناء أثناء تواجد مئات العمال فيه يُظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين".

وأكدت على أنه "في حين لا يحصل معظم اليمنيين على ما يكفي من الغذاء والمياه، قد يكون تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية كارثيا، لا سيما بعد تخفيض المساعدات من قِبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضافت: "يجب التحقيق في الهجوم باعتباره جريمة حرب".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الزراعة تحذّر من كارثة بيئية في سقطرى
قضايا وآراء: الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
أخبار: سلاح الجو اليمني يستهدف مطار اللد في يافا
رياضة: إنتر يعلن التعاقد مع سوتشيتش
عربي ودولي: الحجاج يتوجّهون إلى منى
فنون ومنوعات: تامر حسني يتعرض ونجله آدم لأزمة صحية
أخبار: الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من غزة
أخبار: توقعات بأجواء شديدة الحرارة وأمطار
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة
اقتصاد: انخفاض أسعار النفط
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 54607
أخبار: صاروخ يمني يضرب مطار اللد في يافا
مجتمع مدني: التوابل لتعزيز صحة القلب!
عربي ودولي: الأمم المتحدة: قتل المدنيين "جريمة حرب"
رياضة: برشلونة يعلن رحيل أليكس فالي
رياضة: ليفركوزن يضم حارس برينتفورد
أخبار: مجلس الوزراء يُبارك التصعيد اليمني
أخبار: احذروا.. هذه الحلوى ملغومة بالمخدرات
فنون ومنوعات: الموت يغيّب الفنانة سميحة أيوب
اقتصاد: ارتفاع حاد في أسعار الذهب
عربي ودولي: "مجزرة المساعدات" تتكرّر في رفح
أخبار: بيان لجمعية البنوك اليمنية.. ماذا فيه؟
عربي ودولي: الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 54510
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة المناضل السبتمبري الاكتوبري صالح سريع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025