المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من اجواء شديدة الحراره

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس حار إلى شديد الحرارة وجاف في الصحارى والسهول الساحلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 38 - 44 درجة مئوية.



فيما يكون الطقس حاراً ورطباً في السواحل، وتتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 34- 38 درجة مئوية.



ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، حجة، غرب صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعز ومرتفعات لحج.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في محطات الرصد الجوي في تعز: 0.7ملم، إب: 0.5ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الجبلية خاصة على محافظات لحج وصعدة.



وحذر المركز المواطنين من الطقس الحار والشديد الحرارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.



كما حذر من التواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح بالاحتماء من العواصف الرعدية.