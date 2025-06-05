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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة "يافا" المحتلة.

القوات اليمنيه تعلن استهداف يافا بصاروخ بالستي

المؤتمرنت -
القوات اليمنيه تعلن استهداف يافا بصاروخ بالستي
أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة "يافا" المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأكدت أن العملية حققت هدفها بنجاح وأجبرت الملايين من الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جريمة التجويع والتعطيش التي يقترفها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، وردا على عدوانه على ضاحية بيروت الجنوبية.

وحيت القوات المسلحة اليمنية في هذه الأيام المباركة كافة الصامدين المجاهدين الأوفياء الصادقين في غزة العز والمجد والإباء والكرامة، وكل فلسطين خط الدفاع الأمامي عن كل الأمة الإسلامية.

فيما يلي نص البيان:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورداً على جريمةِ التجويعِ والتعطيشِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، ورداً على عدوانِه على ضاحيةِ بيروتَ الجنوبية.

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع فلسطين2" وقد حققَتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضلِ الله، وأجبرت الملايينَ من الصهاينة المحتلين على الهروبِ إلى الملاجئِ ووقفِ حركةِ الملاحةِ في المطارِ.

تحييِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ في هذهِ الأيامِ المباركةِ كافةَ الصامدينَ المجاهدينَ الأوفياءِ الصادقينَ في غزةَ العزِّ والمجدِ والإباءِ والكرامةِ، وفي كلِّ فلسطينَ خطِّ الدفاعِ الأماميِّ عن كلِّ الأمةِ الإسلاميةِ، التحيةُ لمجاهدي غزةَ، التحيةُ لأسرِ شهداءِ غزة، التحيةُ لجرحى غزة، التحيةُ لأسرى غزة، التحيةُ لكلِّ أهلنِا وإخوانِنا في غزة، اليمنُ بشعبِه الأبيِّ وقيادتِه المؤمنةِ وجيشِه المجاهدِ بعونِ اللهِ معكم وبالتوكلِ على اللهِ إلى جانبِكم حتى وقفِ العدوانِ عليكم ورفعِ الحصارِ عنكم.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 9من ذي الحجة 1446للهجرة

الموافق للـ 5 من يونيو 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية.









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