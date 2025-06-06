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أخبار
المؤتمر نت - رفع رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام نجيب العجي برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فيما يلي نصها:

العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى المبارك

المؤتمرنت -
العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى المبارك
رفع رئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام نجيب العجي برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فيما يلي نصها:
الأخ المناضل الشيخ/صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية طيبة .. وبعد
يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات وعلى شعبنا اليمني بالنصر والسلام .
إننا اذ نهنئكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي نستلهم منها قيم التوحد والاخاء فإننا نشيد ونثمن حرصكم على تجسيد مواقف المؤتمر الشعبي العام المتماهية مع الشعب اليمني في مساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من قبل العدو الصهيوني ،وهو موقف سيخلده التاريخ باحرف من نور .
اهنئكم مرة اخرى بهذه المناسبة الدينية العظيمة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا واليمن في نصر وعزة والمؤتمر الشعبي العام ثابت وراسخ تحت قيادتكم الحكيمة..

اخوكم –
نجيب ناصر العجي
رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام








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