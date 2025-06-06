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الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الاضحى

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق امين ابوراس، بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. جاء فيها:

الاخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

بمناسبة عيد الاضحى المبارك، اتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تتطلب منا جميعا ضرورة استلهام قيمها في الاتحاد والتسامح والمساواة وتعزيز التآخي.

لقد جسد المؤتمر الشعبي العام وسيظل تحت قيادتكم مواقفه الوطنية والقومية بما يتوافق وفكره الميثاقي الوطني اليمني وانتمائه العربي والاسلامي من خلال مواقف الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق والذي ينسجم مع موقف شعبنا اليمني .

اهنئكم مرة اخرى بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها وقد تحقق لشعبنا اليمني النصر والسلام.

أخوكم/

الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية

