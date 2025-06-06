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المؤتمر نت - رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابو راس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1446هـ، فيما يلي نصها :

الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
الأمين العام يهنئ رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الاضحى
رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابو راس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1446هـ، فيما يلي نصها :

الاخ / صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم
تحية طيبة وبعد ،
باسمي ونيابة عن زملائي اعضاء الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام يسرني ان ارفع اليكم اسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1446هـ ، ومن خلالكم الى نواب وقيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام وانصاره وحلفائه وكافة ابناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الدينية العظيمة .
اننا في الامانة العامة وخلف قيادتكم كنا وسنظل متمسكين بمبادئ وقيم المؤتمر في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ونجدد مواقفنا الداعمة للشعب الفلسطيني الشقيق وادانتنا لجرائم الإبادة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من قبل العدو الصهيوني ،ودعمنا للشعب الفلسطيني لتحرير ارضه ونيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
مرة اخرى نهنئكم بهذه المناسبة ونشد على ايديكم مواصلة توجهاتكم الرامية الى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة أي محاولات للمساس بها من أي كان ،متمنيين لكم دوام الصحة والعافية، سائلين الله أن يعيدها وقد تحقق للوطن والشعب النصر والخير والسلام.
كل عام وأنتم والوطن بألف خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوكم / غازي احمد علي محسن
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام








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