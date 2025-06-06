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أخبار
المؤتمر نت - رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها:

الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الأضحى

المؤتمرنت -
الدكتور لبوزة يهنئ رئيس المؤتمر بحلول عيد الأضحى
رفع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية تهنئة لرئيس المؤتمر الشيخ المناضل صادق أمين ابو راس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها:
الأخ المناضل الشيخ / صادق بن امين ابوراس -- رئيس المؤتمر الشعبي العام - الاكرم
بسرور بالغ نتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات ومن خلالكم الى قيادات وقواعد وكوادر ومناصري المؤتمر الشعبي العام والى جميع ابنا اليمن الشرفاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الدينية العظيمة التي تتجلى فيها وحدة المسلمين واجتماعهم في مكان واحد لأداء فريضة الحج في صورة تجسد وحدة الأمة الإسلامية وتقديسها لشعائر الله، متمنين أن تعود هذه المناسبة واليمن والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان واستقرار وتقدم وازدهار.

الأخ الرئيس ..
ونحن في رحاب هذه المناسبة الدينية العظيمة نؤكد على التلاحم الوطني وتحصين الجبهة الداخلية والإعلاء من قيم لمواجهة المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد وطننا اليمني وضد وحدته وسيادته واستقلاله والسعي لتقسيمه الى كانتونات يسهل السيطرة عليها وهو امر لا يمكن أن يقبل به الشعب اليمني الذي سيدافع عن وحدته ويواجه المؤامرات والمشاريع الصغيرة التي تستهدفها .

الاخ رئيس المؤتمر :
إن موقف الحكومة في صنعاء من مساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة الة الإرهاب والصلف الصهيوني ضد إخواننا سكان قطاع غزة لهو موقف مشرف يمثل الشعب اليمني العظيم والذي كان وسيظل يسطر أروع المواقف الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية ،وهو موقف بلا شك يدعمه ويسانده المؤتمر الشعبي العام باعتبار ذلك من المبادئ الثابتة والراسخة في قيمه ومبادئه الميثاقية .
و ختاما لكم كل الأمنيات الطيبة في أن تعود هذه المناسبة على الوطن وهو يعيش أجواء السلام والاستقرار في شتى مناحي الحياة..حرا كريما مستقلا كامل السيادة.

وكل عام وانتم بخير
اخوكم :
فريق دكتور / قاسم محمد لبوزة
نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام








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