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المؤتمر نت - رفع رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية ( البرلمانية – الشوروية – هيئة الرقابة التنظيمية ) برقيات تهان ومباركة الى الاخ صادق بن امين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الأضحى 2025م (10 ذي الحجة 1446 هجرية).

هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاضحي وتشيد بموقف اليمن تجاه فلسطين

المؤتمرنت -
هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاضحي وتشيد بموقف اليمن تجاه فلسطين
رفع رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية ( البرلمانية – الشوروية – هيئة الرقابة التنظيمية ) برقيات تهان ومباركة الى الاخ صادق بن امين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الأضحى 2025م (10 ذي الحجة 1446 هجرية).
وعبر رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية في برقياتهم باسمهم ونيابة عن قيادة واعضاء الهيئات عن أسمى آيات التهاني واصدق التبريكات لرئيس المؤتمر الاخ صادق بن امين ابو راس ونوابه ومن خلاله إلى كافة أبناء الشعب اليمني وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الدينية العظيمة.
واشادت برقيات التهاني بعظمة الموقف اليمني المناصر لفلسطين وهو الموقف الذي يجسد عظمة وإباء الشعب اليمني العظيم وصدق إنتمائه العروبي والإسلامي ،مشيدين بموقف المؤتمر الداعم للاشقاء في فلسطين و المنطلق من مبادئه وفكره ومن موقف الشعب اليمني .
وأكدت هيئات المؤتمر مجددا تمسكها بمبادئ وقيم المؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله والتفافها خلف القيادة التنظيمية ممثلة برئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابو راس ، وتأييدهم ومباركتهم لما يتخذه من مواقف سواء على الصعيد الوطني والسياسي ، مباركة كذلك التوجهات الرامية الى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة أي محاولات للمساس بها من أي كان .
وعبرت هيئات المؤتمر التنظيمية عن ابتهالها الى المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر والسلام والامن، متمنين لرئيس المؤتمر دوام الصحة والعافية .








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