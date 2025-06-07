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أخبار
المؤتمر نت - رفع الامين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة الخطري برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها :

الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر

المؤتمرنت -
الخطري تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
رفع الامين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة الخطري برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها :
الأخ المناضل الشيخ/صادق امين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله

يسرني باسمي وباسم القطاع النسوي وفروعه على امتداد محافظات الجمهورية أن ارفع اليكم اجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1446هـ ومن خلالكم إلى قيادات المؤتمر وأعضائه وأنصاره وما يمثله من قيم دينية عظيمة.

وبهذه المناسبة الدينية العظيمة نجدد العهد بالوقوف معكم وخلف قيادتكم الحكيمة والنضالية للمؤتمر الشعبي العام ونؤكد شعورنا بالفخر والاعتزاز بما تبذلونه من جهود ومواقف وطنيه سواء في الشأن الوطني والقومي التي تجسد مواقف المؤتمر ضد العدوان الصهيوني وحرب الإبادة على اشقائنا في غزة .
سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم بموفور الصحة والعافية وعلى شعبنا ووطننا الغالي وقد تحقق كل مانصبوا اليه من الأمن والاستقرار والنصر والسلام العادل والشامل .
وكل عام وانتم بالف خير
فاطمه عبدالله الخطري
الأمين العام المساعد لقطاع المرآه بالمؤتمر الشعبي العام








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