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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقيات تهان من عدد من القيادات الحزبية

قيادات حزبية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى المبارك

المؤتمرنت -
قيادات حزبية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى المبارك
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقيات تهان من عدد من القيادات الحزبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1446ه حيث تلقى برقية تهنئة من خالد جيوب الردفاني الامين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي جاء فيها :
معالي الشيخ المناضل/صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام..المحترم..
...تحيه طيبه...وبعد ...
يسرني آصالة عن نفسي ونيابة عن كل قيادات وقواعد حزب جبهة التحرير أن أرفع إلى معاليكم باسمي آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك ومن خلالكم إلى كل قيادات وقواعد وحلفاء وانصار المؤتمر الشعبي العام وإلى كل أبناء شعبنا اليمني العظيم.
حيث تعد هذه المناسبة الدينية العظيمه تجسيدا حيا لوحدة المسلمين في كل بقاع الدنيا ويتجلى ذلك من خلال أداء شعائر فريضة الحج العظيمه والتي يجتمع فيها المسلمون رغم اختلاف الوانهم ولغاتهم في البقاع المقدسه مهللين مكبرين بصوت واحد وقلوب موحده .
نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وان تشملنا وتشملهم رحمته وغفرانه بإذنه تعالى .
وكل عام وأنتم وشعبنا وامتينا العربية والاسلاميه بخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كما تلقى برقية مماثلة من امين عام حزب المستقبل إسماعيل الجلعي جاء فيها :
الوالد العزيز الشيخ /صادق بن امين ابو راس حفظه الله
رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحيه طيبه وبعد

بمناسبة عيد الاضحى المبارك و تزامنا مع ما تعيشه بلادنا من أزمات و تجويع و إفقار ممنهج من قبل أعداء الجمهوريه أتقدم اليكم بخالص الاحترام والتقدير لكم و لقيادة و أعضاء المؤتمر الشعبي العام بأحر التهاني و التبريكات متمنين لكم مزيدا من النجاح و التميز و موفور الصحه والعافيه و أعاده الله علينا و عليكم و على أمة محمد بالخير و الامن و الاستقرار.
و كل عام وأنتم بألف خير

وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من د. عبدالعزيز أحمد محمد البكيرالأمين العام للحزب القومي الاجتماعي جاء فيها :

معالي الشيخ المناضل / صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
تحية طيبة وبعد:
يطيب لي أن أرفع إلى مقامكم النضالي الكبير وإلى سائر أبناء شعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية بعظيم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الذي يحتل مكانة عظيمة لدى جميع المسلمين، والذي يحمل دلالات إيمانية وإنسانية عظيمة، محفزة لأبناء المجتمع الإسلامي على تحقيق المزيد من التكافل والتراحم، وتكريس قيم البذل والعطاء، والسعي لتلمس أحوال المحتاجين والمعسرين، اقتداءً بسنة نبينا إبراهيم عليه السلام.
في هذه الأيام المباركة، نستلهم من معاني التضحية والفداء أسمى قيم الإيثار والصبر، ونتذكر الألفة والمودة التي يجسدها اجتماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه المنايا فرصة لتجديد العهود على الخير والتعاون، وأن يعم السلام والأمان ربوع وطننا والعالم أجمع.

وأسأل الله أن يجعل هذا العيد شاهداً لنا بالخيرات والبركات، لا شاهداً علينا بالتقصير أو السيئات.

وأن يعيده علينا وعليكم وعلى شعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات، وأن يجعل فيه لليمن وللأمة العربية والإسلامية الخير والبركة والأمن والسلام والعزة والكرامة.

وكل عام وأنتم بخير ؛؛؛

كما تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من مختار ناحي علي يونس أمين عام حزب الحوار جاء فيها :

الأخ الشيخ صادق أمين ابو راس.

نائب رئيس المجلس السياسي الاعلى.
رئيس المؤتمر الشعبي العام.

تحية وبعد :-

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسرني أن اهنئكم ونفسي وكل جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.

سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبه علينا وعليكم بالف خير ، وان يوفقنا وإياكم وجميع فرقاء العمل السياسي إلى استغلال بركات ودلالات ومعاني هذه المناسبه وكل المناسبات الدينية العظيمة في بذل المزيد من الصبر والتحمل ، وتجاوز الخلافات والمكايدات السياسيه ، وتغليب مصلحة الوطن على كل المصالح الشخصية والحزبية ، وسرعة الجلوس على طاولة الحوار كأخوة وأبناء بلد واحد ، وتقديم التنازلات التأريخية ، واقتراح المبادرات الوطنية التي من شانها أن تجمع الشمل ، وتنهي الإنقسام والصراع اليمني اليمني. وترفع الحصار على أبناء شعبنا وتحفظ لهم دماؤهم وكرامتهم ، وتصون وحدة وسيادة أرضهم ، وتحقق لهم آمالهم وتطلعاتهم في العيش بأمن وسلام وحرية ورخاء وازدهار ، ويعود الوطن كما كان سعيدا وعظيما ، وتعود مكانته كما كانت عالية بين الشعوب والأمم.

وفي الختام. أكرر لكم التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة. متمنيا لكم موفور الصحة والعافية. ودوام التوفيق والنجاح في كل أعمالكم ومختلف شؤون حياتكم.
والله يرعاكم.








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