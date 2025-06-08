المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يواسي ال الفهدي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة الى العميد /محمد صالح الفهدي والعقيد/علي صالح الفهدي واخوانهما وكافة ال الفهدي في هجرة منقذه الدائرة 197 مديرية ميفعة عنس محافظة ذمار في وفاة والدهم الحاج صالح أحمد الفهدي الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع وإصلاح ذات البين وعمل الخير حيث كان احد الشخصيات الاجتماعية في المنطقة ويحظى باحترام وتقدير ابناء المجتمع.



وعبر لبوزة باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا اليه راجعون