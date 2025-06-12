المؤتمرنت -

أمين عام اتحاد المؤرخين العرب يهنىء البروفيسور بن حبتور

تلقى عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة من أمين عام اتحاد المؤرخين العرب عميد معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا الدكتور محمد جاسم المشهداني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وعبر المشهداني في البرقية عن تهانيه للدكتور بن حبتور وأبناء الشعب اليمني بحلول هذه المناسبة الدينية العظيمة، سائلًا الله موفور الصحة والعافية للدكتور بن حبتور والمزيد من الجهد والكتابات القيمة حول القضية الفلسطينية وللشعب اليمني وقيادته الحرة النصر على الصهيونية العالمية.



وقد عبر الدكتور بن حبتور، في برقية شكر جوابية عن امتنانه لتهنئة الدكتور المشهداني، مبتهلا إلى المولى العلي القدير أن يديم صحته وعافيته ليواصل مشوار عطائه وجهده الكبير في خدمة التاريخ العربي الإسلامي وتوثيق أحداثه.

