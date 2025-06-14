المؤتمرنت -

وزير دفاع باكستان يحث الدول الاسلامية الاتحاد ضد اسرائيل

حثّ وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، اليوم السبت، الدول الإسلامية على التوحد ومواجهة "إسرائيل" جماعياً، محذراً من أن عدم التحرك الآن سيؤدي إلى عواقب وخيمة على العالم الإسلامي بأسره.



وأكد آصف، خلال جلسة في البرلمان الباكستاني، أن "إيران ليست وحدها في هذا العدوان"، مشيراً إلى أن "إسرائيل" استهدفت بالفعل اليمن وفلسطين أيضاً.



وحذّر من أن دور الجميع سيأتي "ما لم يتحد العالم الإسلامي اليوم"، داعياً منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ على الفور وصياغة موقف موحد ضد العدوان الإسرائيلي، وفق موقع قناة الميادين.



وأشار إلى أن الصراع الدائر بين إيران و"إسرائيل" تصاعد بشكل خطير، بعدما شنت "إسرائيل" ضربات على منشآت عسكرية إيرانية، أدت إلى استشهاد قادة إيرانيين كبار.



ولفت إلى أن باكستان تربطها علاقات تاريخية وثقافية راسخة مع إيران، وقال: "نحن نقف إلى جانب إيران في كل محنة. ألمهم ألمنا، وحزنهم حزننا".



وأكد آصف، سياسة باكستان الراسخة بعدم الاعتراف بـ"إسرائيل"، مشيراً إلى أن بلاده لم تُقِم علاقات دبلوماسية معها ولم تعترف بـ"تل أبيب".



وأعرب عن أسفه لصمت العالم الإسلامي إلى حد كبير، رغم استمرار مجزرة الأطفال في فلسطين.



وأضاف: "في المقابل، يخرج غير المسلمين في الغرب احتجاجاً على أفعال "إسرائيل”. صحيح أن ضمير العالم الغربي يستيقظ، لكن العالم الإسلامي لا يزال ثابتاً".

وكالة سبا