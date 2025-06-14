المؤتمرنت -

مقتل جندي إسرائيلي في خان يونس وإطلاق 4 صواريخ من غزة

أفادت مصادر إسرائيلية اليوم السبت بمقتل جندي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل، في ظل مواصلة الاحتلال عملياته في القطاع تزامنا مع شن عمليات ضد إيران منذ فجر أمس الجمعة.



أتى ذلك بعد إعلان كتائب القسام استهداف غلاف غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسقوط 4 صواريخ أطلقت منذ صباح اليوم من غزة في أماكن خالية في الغلاف دون إصابات.



في السياق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استمرار العمليات في غزة، وسط تواصل القصف على كافة أنحاء القطاع.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.



المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول