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أخبار
المؤتمر نت - إيران تدمر 44 طائرة إسرائيلية على حدودها

إيران تدمر 44 طائرة إسرائيلية على حدودها

المؤتمرنت -
إيران تدمر 44 طائرة إسرائيلية على حدودها
أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد" أحمد علي كودرزي" أن إيران دمرت 44 طائرة مسيرة إسرائيلية على حدودها.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن کودرزي قوله اليوم الأحد: "في أعقاب الغارة الجوية للكيان الصهيوني، خلال الـ 48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا الكيان الشرير كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد وتم تدميرها بفضل يقظة حرس الحدود".

وأضاف في إشارة إلى الجاهزية العملياتية الكاملة لحرس الحدود في مراقبة حدود إيران وحراستها : "إن قوات حرس الحدود الإيراني الشجاعة بجاهزيتها الكاملة للسيطرة على الحدود وحراستها، حذرت جميع الجماعات المعادية والإرهابية والمسلحة والمهربين من أنها سترد بقوة على أي هجوم على أمن حدود البلاد".

وأكد كودرزي التضامن الكامل مع القوات المسلحة الأخرى، مشدداً على الرقابة الاستخباراتية للحفاظ على أمن إيران ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي.








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