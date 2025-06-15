المؤتمرنت -

نشر مشاهد لاستهداف مجاميع صهيونية تحصنت داخل منزل

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، مشاهد من استهدافها لقوة تابعة لجيش العدو الصهيوني بعد تحصنها داخل منزل، وعدد آخر من الجنود، في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.



وأظهرت المشاهد إطلاق قذيفة صاروخية على منزل تحصن به عدد من جنود العدو، واستهداف قوة أخرى بقذيفة ثانية.



وقالت الكتائب، في بيان لها، إن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، التي أعلنت عنها القسام أواخر مايو الماضي

