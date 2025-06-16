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أخبار
المؤتمر نت - 624 قتيل وجريح صهيوني بصواريخ إيرانية

624 قتيل وجريح صهيوني بصواريخ إيرانية

المؤتمرنت -
624 قتيل وجريح صهيوني بصواريخ إيرانية
قال مكتب الإعلام الحكومي للعدو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن 24 “إسرائيليا" لقوا مصرعهم، وأصيب نحو 600 آخرين بجروح جراء الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يوم الجمعة الماضي، رداً على العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأضاف المكتب في بيان: "أطلقت إيران أكثر من 370 صاروخا باليستياً من يوم الجمعة الماضي، سقط منها 30 صاروخا في "إسرائيل"، حد زعمه.

وتابع: "جرى تسجيل 24 حالة وفاة و592 إصابة؛ 10 منها حالتهم خطرة، و36 في حالة متوسطة، و546 إصاباتهم طفيفة".









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