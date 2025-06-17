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أخبار
المؤتمر نت - اعتقال 30 فلسطينياً في الضّفة

اعتقال 30 فلسطينياً في الضّفة

المؤتمرنت -
اعتقال 30 فلسطينياً في الضّفة
شنت قوات العدو الصهيوني الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية بفلسطين المحتلة، طالت أكثر من 30 مواطناً، بينهم أطفال، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

ووفقاً لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، تواصل قوات العدو التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في الضّفة بوتيرة متصاعدة نسبياً، مقارنة مع الأيام التي سبقت بدء العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني، استهدفت العديد من المواطنين، بذريعة وجود مواد مصورة على هواتفهم للحظات وصول الصواريخ، أو أية مواد أخرى يصنفها في إطار (التحريض)، على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكرا أن استمرار عمليات الاعتقال يأتي في ضوء استمرار الإبادة الجماعية منذ أكثر من عام ونصف على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والعدوان الشامل الذي يشنه العدو في الضّفة.








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