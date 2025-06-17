المؤتمرنت -

إيران: أحرقنا مركز الموساد في "يافا" المحتلة

أعلنت قوات الحرس الثوري في إيران، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت وأحرقت مركز تخطيط العمليات الإرهابية للكيان الصهيوني (الموساد)، في يافا (تل أبيب).



وقال الحرس الثوري في، بيان نقلته وكالة "إرنا" الإيرانية : "في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، قامت مقاتلات قوة الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني، ورغم وجود أنظمة دفاعية متطورة للغاية، بضرب مركز الاستخبارات العسكرية لجيش الكيان الصهيوني المسمى "أمان" ومركز تخطيط العمليات الإرهابية للكيان الصهيوني (الموساد) في تل أبيب، وهذا المركز يحترق حاليا".



وتأتي عمليات الحرس الثوري الإيراني، رداً على العدوان الإجرامي للكيان الصهيوني على إيران، والذي بدأ فجر الجمعة الماضية.