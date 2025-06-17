المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء المساعدات بغزة إلى 59

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء الى 55,493 شهيدا و129,320 اصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بتقرير احصائي يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا (بينهم 6 شهداء انتشال)، و 397 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.



وذكرت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات منذصباح اليوم وحتى اللحظة 59 شهيدا، وأكثر من 200 اصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 397 شهيدا وأكثر من 3,031 اصابة.



وأوضحت أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (5,194 شهيدا، 17,279 اصابة).



وأشارت إلى انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

