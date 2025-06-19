الخميس, 19-يونيو-2025 الساعة: 07:35 م - آخر تحديث: 07:05 م (05: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
بالوحدة تسقط كل الرهانات
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الزواج المبكر.. أسبابه وأضراره وطرق الحد منه
د. جميل حسن شروف
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الذكرى السنوية ليوم الوحدة اليمنية المباركة
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
الوحدة اليمنية عهد لا ينكسر وأمل لا يموت
عبد السلام الدباء*
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
فرحة عيد الاستقلال.. وحزن الحاضر
د. أبو بكر القربي
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
أخبار
المؤتمر نت - استهداف مواقع بعمق الاحتلال الصهيوني

إيران تستهدف بضربة مركبة مواقع عسكرية وصناعية صهيونية

المؤتمرنت -
إيران تستهدف بضربة مركبة مواقع عسكرية وصناعية صهيونية
أعلن الحرس الثوري في إيران،اليوم الخميس، عن إطلاقه موجة جديدة من عملية "الوعد الصادق 3"، لاستهداف الكيان الصهيوني رداً على عدوانه على الجمهورية الإسلامية.

وقال الحرس الثوري، في البيان رقم 13 نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن الموجة الخامسة عشرة، هي هجمات مركبة تجمع بين الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة، تستهدف مواقع عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات العسكرية للكيان الصهيوني في مدينتي حيفا ويافا (تل أبيب) بفلسطين المحتلة.

ولفت إلى أن الهجوم الجوي باستخدام الطائرات المسيّرة اليوم مستمر بأكثر من 100 طائرة قتالية وانتحارية، مركّزاً بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ في حيفا ويافا (تل أبيب).

وأكد أن العمليات الصاروخية ذات الطابع التصعيدي والمؤثر على البنية العسكرية وصناعة الأسلحة لا تزال على رأس أولويات المرحلة الحالية.

وكان الجيش الإيراني أعلن في وقت سابق أن قوات الجو-فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية شنت عصر اليوم الخميس، موجة جديدة من الهجمات على أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطبقا لوكالة "تسنيم"، فقد دوت صفارات الإنذار في مدن عكا وحيفا ومناطق واسعة من شمال الأراضي المحتلة عقب هذه الضربات.

يشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار عملية "الوعد الصادق 3" التي بدأت قبل سبعة أيام، واستهدفت خلالها مناطق استراتيجية في يافا تل أبيب، حيفا، ومدن أخرى داخل الكيان الصهيوني.

ووفق المصدر عينه؛ فإن هذه العملية تندرج في سياق الرد المباشر على العدوان الجوي الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، بالإضافة إلى مدنيين أبرياء.

في المقابل، قال جيش العدو الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، فيما أفادت الجبهة الداخلية للعدو بإطلاق صافرات إنذارات لسكان مناطق الشمال، لا سيما الكرمل وخليج حيفا.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: رسوم على مشاهدة الصواريخ الإيرانية
عربي ودولي: استهداف جنود صهاينة في خانيونس
فنون ومنوعات: سرقة مجوهرات بـ100 مليون دولار
مجتمع مدني: فوائد صحية كبيرة للمشي المتقطع
فنون ومنوعات: كندة علوش تبدأ تصوير مسلسل (ابن النصابة)
علوم وتقنية: غوغل تحوّل نتائج البحث إلى بودكاست
اقتصاد: تعيين رئيس لمجموعة هائل سعيد
أخبار: حصيلة شهداء غزة ترتفع إلى 55638
أخبار: دفاعات إيران تدمر 8 طائرات صهيونية
أخبار: توقعات بهطول أمطار على عدة محافظات
أخبار: ارتفاع عدد شهداء المساعدات بغزة إلى 59
أخبار: بدء امتحانات المقاعد المجانية في الجامعات
أخبار: دفعة صواريخ إيرانية باتجاه اسرائيل
أخبار: إيران: أحرقنا مركز الموساد في "يافا"
أخبار: مستوطنون يفرون خشية ضربات إيرانية
أخبار: اصابة 5 صهاينة بهجوم صاروخي إيراني
عربي ودولي: اعتقال 30 فلسطينياً في الضّفة
أخبار: الجيش الإيراني يكشف عن سلاح جوي جديد
أخبار: النواب يشيد بموقف باكستان المساند لإيران
أخبار: المشاط: نقف مع إيران في ردع المعتدين
عربي ودولي: استهداف قوة صهيونية بخان يونس
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 55,432
أخبار: 624 قتيل وجريح صهيوني بصواريخ إيرانية
أخبار: الأمين العام للمؤتمر يواسي ال ابو يابس
أخبار: نشر مشاهد لاستهداف مجاميع صهيونية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025