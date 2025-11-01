السبت, 01-نوفمبر-2025 الساعة: 09:13 م - آخر تحديث: 09:04 م (04: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الثورة اليمنية.. وأخطار اللحظة التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
علي عبدالمغني.. القائد الذي أشعل فجر سبتمبر
عبد السلام الدباء*
عبد السلام الدباء*
الشهيد المناضل محسن الشكليه الحميري
أبوبكر محمد حسين الشكليه
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة امتداد طبيعي لهويتنا اليمنية الوحدوية
قاسم محمد لبوزة*
قاسم محمد لبوزة*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
حملة لتنظيم فرز النقل إلى مدينة تعز

المؤتمر نت - نفذ مكتب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وإدارة شرطة المرور بمحافظة تعز، اليوم، حملة لتنظيم فرز حافلات وباصات النقل

حملة لتنظيم فرز النقل إلى مدينة تعز

نفذ مكتب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وإدارة شرطة المرور بمحافظة تعز، اليوم، حملة لتنظيم فرز حافلات وباصات النقل من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز.

وأكد مدير فرع هيئة النقل بالمحافظة عبدالرحمن خالد، أهمية تنظيم الفرز وتحديد المواقع المناسبة لها بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية، وتحسين انسيابية الحركة داخل المحافظة.

ولفت إلى أن عملية تنظيم فرز النقل تأتي ضمن خطة تشمل تسهيل الحركة المرورية وتفعيل الرقابة الميدانية لضمان التزام جميع سائقي الحافلات والباصات بالمواقع المحددة.

وأشار إلى أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق كل من يتجاوز التعليمات.

بدوره أوضح مدير شرطة المرور بتعز العميد فاتك الشمسي، أن تنظيم فرز النقل الداخلي والخارجي يأتي في إطار الجهود المشتركة بين هيئة النقل والمرور، بهدف تسهيل حركة المركبات والمشاة.

ودعا سائقي الحافلات والباصات إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية.. مؤكدا أن الالتزام بالتعليمات يعكس الوعي بأهمية السلامة المرورية.








