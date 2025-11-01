المؤتمرنت -

حملة لتنظيم فرز النقل إلى مدينة تعز

نفذ مكتب الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، وإدارة شرطة المرور بمحافظة تعز، اليوم، حملة لتنظيم فرز حافلات وباصات النقل من منطقة الحوبان إلى مدينة تعز.



وأكد مدير فرع هيئة النقل بالمحافظة عبدالرحمن خالد، أهمية تنظيم الفرز وتحديد المواقع المناسبة لها بما يسهم في الحد من الاختناقات المرورية في الشوارع الرئيسية، وتحسين انسيابية الحركة داخل المحافظة.



ولفت إلى أن عملية تنظيم فرز النقل تأتي ضمن خطة تشمل تسهيل الحركة المرورية وتفعيل الرقابة الميدانية لضمان التزام جميع سائقي الحافلات والباصات بالمواقع المحددة.



وأشار إلى أن الهيئة لن تتهاون مع أي مخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات بحق كل من يتجاوز التعليمات.



بدوره أوضح مدير شرطة المرور بتعز العميد فاتك الشمسي، أن تنظيم فرز النقل الداخلي والخارجي يأتي في إطار الجهود المشتركة بين هيئة النقل والمرور، بهدف تسهيل حركة المركبات والمشاة.



ودعا سائقي الحافلات والباصات إلى الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية.. مؤكدا أن الالتزام بالتعليمات يعكس الوعي بأهمية السلامة المرورية.