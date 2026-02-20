السبت, 21-فبراير-2026 الساعة: 03:12 ص - آخر تحديث: 02:37 ص (37: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، في خطوة تزامنت مع الجمعة الأولى من شهر رمضان

في أول جمعة برمضان.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى

المؤتمرنت -
في أول جمعة برمضان.. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، اليوم، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، في خطوة تزامنت مع الجمعة الأولى من شهر رمضان، وأجرى ما وصفه إعلام عبري بـ"تقييم للوضع الأمني"، برفقة المفتش العام للشرطة الإسرائيلية داني ليفي، وقائد لواء القدس أفيشاي فيلد، ومسؤولين في الأجهزة الأمنية، وذلك داخل غرفة قيادة الشرطة في القدس.

وخلال اقتحامه باب المغاربة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، توجّه بن غفير إلى عشرات من عناصر الشرطة قائلاً: "لكم منا دعم كامل، فبالسيطرة والحزم نحقّق الردع، وهكذا نصل إلى الردع أيضاً في رمضان".

وأضاف مخاطباً عناصر الشرطة: "المفتش العام هنا، وأنا هنا، ودعمنا لكم مطلق لتنفيذ ما يلزم. اعلموا أنه بالردع نحقق السيطرة، وبالردع نحقق الحزم؛ فعندما يكون هناك ردع لا يتجرأ أحد، وهكذا يجب أن يكون، وهكذا يجب أن يستمر. ومرة أخرى، سنفديكم بأرواحنا ونمنحكم الدعم لأنكم الأجدر به".

في المقابل، اعتبرت محافظة القدس، في بيان، أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية والتضييقات المفروضة على المصلين في القدس المحتلة، خصوصاً مع حلول شهر رمضان، وما يرافقه من قيود على حركة الدخول إلى المسجد الأقصى.

واليوم الجمعة، شهد حاجز قلنديا شمالي القدس والحواجز الأخرى التي تفصل القدس المحتلة عن باقي مدن الضفة الغربية المحتلة قيوداً وإجراءات مشددة على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان.

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال خارج حاجز قلنديا. ولم تقتصر مضايقاتهم على المصلين بل شملت الصحافيين، إذ حدّدت لهم دائرة صغيرة للوقوف عندها، ومنعتهم من التحرك والقيام بعملهم بحرية حتى خارج البوابات التي تعد مدخلاً للحاجز العسكري.

وقالت محافظة القدس، في بيان، "إن قوات الاحتلال احتجزت مسعفين صباح اليوم، عند الحاجز حاولوا مساعدة المصلين خلال دخولهم، كما أجبرت فرق المتطوعين الفلسطينيين على نزع اللباس الموحد الذي يرتدونه عند الحاجز، علاوة على طرد الصحافيين من المكان".

كما فرضت قوات الاحتلال قيوداً على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودقّقت في الهويات الشخصية للشبان على مداخل البلدة القديمة من مدينة القدس وأبواب المسجد الأقصى، ومنعت عدداً منهم من الدخول.

من جهتها، دعت حركة حماس، مواصلة الحشد الشعبي وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى المبارك، اغتناماً فضل شهر رمضان، وحماية للأقصى من مخططات الاحتلال وأطماع المستوطنين.

وطالبت حماس أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل إلى استثمار أيام الشهر الفضيل في إفشال مخططات التهويد التي ينفذها الاحتلال والمستوطنون بحق مقدساتنا الإسلامية، وتأكيد حقنا الديني والتاريخي الثابت في المسجد الأقصى المبارك.

وانطلقت دعوات فلسطينية ومقدسية تنادي بضرورة الحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط في رحابه خلال شهر رمضان المبارك، وذلك للتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة والرامية إلى تفريغ المسجد من أهله وعزله عن محيطه الفلسطيني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: هل الصيام آمن لمرضى الكبد؟
عربي ودولي: لازاريني: غزة تعيش كارثة إنسانية
فنون ومنوعات: غرامة بالملايين.. حكم نهائي على شيرين!
عربي ودولي: 100 ألف مصلٍ بالمسجد الأقصى
علوم وتقنية: كيف تحمي جسمك من العطش برمضان؟
رياضة: عودة ثنائي برشلونة للتدريبات
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: 80 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: روسيا تسقط 149 مسيّرة أوكرانية
أخبار: العاصفة مستمرة.. البرد يشتدّ وتحذير هـام
علوم وتقنية: لماذا "نشعر بالبرد في عظامنا"؟
رياضة: أرسنال يعلن تجديد عقد ساكا
فنون ومنوعات: تيم حسن يرتكب جريمة قتل؟
عربي ودولي: 1148 فلسطينياً استخدموا معبر رفح
اقتصاد: الدولار ينتعش عالمياً
عربي ودولي: الأونروا: الوضع الإنساني في غزة كارثي
في مثل هذا اليوم: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين
أخبار: طقس اليمن بارد وتحذير من الصقيع
أخبار: هيئات المؤتمر تهنئ أبوراس بشهر رمضان وتشيد بجهوده في الحفاظ على التنظيم
أخبار: فروع المؤتمر تهنئ أبو راس برمضان وتؤكد الالتفاف خلف قيادته
عربي ودولي: 60 ألفاً أدوا صلاة التراويح بالأقصى
فنون ومنوعات: هؤلاء هم ضحايا "رامز ليفل الوحش"
مجتمع مدني: توزيع 700 وجبة إفطار لرجال المرور
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026