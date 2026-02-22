الأحد, 22-فبراير-2026 الساعة: 09:23 ص - آخر تحديث: 04:30 ص (30: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك من

القهالي يهنئ ابو راس بشهر رمضان

المؤتمرنت -
القهالي يهنئ ابو راس بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك من اللواء مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها :


دولة الشيخ/ صادق أمين أبوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى - الأكـرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد:
يشرفني باسم اللجنة العليا والمجلس الوطني وكل هيئات تنظيم التصحيح الشعبي الناصري أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة والسعادة وبتحقيق المزيد من النجاحات والانجازات والعطاءات والانتصارات الخالدة في مواجهة كافة التحديات التي فرضها العدوان العبثي على اليمن. وعلى شعبنا اليمني الصامد الكريم بالخير واليمن والبركات، وبالمزيد من الثبات والصمود حتى يتحقق السلام العادل لكل أبناء شعبنا ووطننا.

سائلين الله العلي القدير أن يسدد خطاكم وأن يكون لكم العون في أعمالكم لما من شأنه خدمة هذا الشعب والوطن والحفاظ على وحدته واستقراره إنه سميع مجيب.

المجد والخلود لشهدائنا الابرار والشفاء لجرحانا والخلاص لأسرانا.
النصر والعزة لليمن

أخوكم اللواء/
مجاهد بن مجاهد القهالي
رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري








