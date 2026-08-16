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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي، إلى 4 آلاف و346 شهيداً و12 ألفًا و301 جريح

4346 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

المؤتمرنت -
4346 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي، إلى 4 آلاف و346 شهيداً و12 ألفًا و301 جريح.

وقال الوزارة، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي حتى اليوم بلغت 4346 شهيدًا و12301 جريح".

وشهد جنوب لبنان، خلال الساعات الماضية، تصعيداً إسرائيلياً تمثّل بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي مكثف وتحركات للآليات العسكرية، إضافةً إلى نسف منازل وإطلاق نيران باتجاه عدد من البلدات، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

يذكر أن لبنان والعدو الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين.








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