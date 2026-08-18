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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

طقس اليمن: أمطار وعواصف وسيول

المؤتمرنت -
طقس اليمن: أمطار وعواصف وسيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشـدة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات الضالع، وتعـز، وإب، وذمار، وريمة، وعمران، والمحويت وحجة وسهل تهامة .

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على مرتفعات محافظات الجوف، وصعـدة، وصنعاء، ومأرب والبيضـاء، ولحج، وأبين، وشبوة وحضرموت والسواحل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.

كما حذر من العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجانب الأشجار والهياكل المعدنية التي يمكن أن تجذب الصواعق وعدم استخدام الهواتف المحمولة وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن الماء، حفاظاً على سلامة الأرواح.

وكذلك حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب على الطرق والمنحدرات الجبلية.








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