المؤتمرنت -

إعلاميو المؤتمر يهنئون رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة ذكرى التأسيس

رفعت قيادات وسائل إعلام المؤتمر برقية تهنئة إلى الأخ المناضل صادق أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة الذكرى الـ44 لتأسيس المؤتمر، نيابة عن منتسبي الدائرة الإعلامية و المركز الإعلامي وقناة اليمن اليوم وصحيفة الميثاق وموقع المؤتمر نت.



أكدوا فيها أن تأسيس المؤتمر يمثل واحداً من أبرز التحولات في تاريخ اليمن المعاصر؛ كونه جمع مختلف التيارات تحت مظلة جامعة، ووحد قواها وجهودها بالحوار لتشق مجرى جديداً للعمل السياسي باتجاه المستقبل، بعد طي صفحات الخلاف ودورات الصراع.



كما كان تأسيس المؤتمر بداية لمرحلة شهدت زخماً تنموياً وسعياً حثيثاً نحو تحقيق حلم اليمنيين وتتويج كفاحهم بإعادة توحيد البلاد في الـ22 من مايو 1990.



وأشارت قيادات إعلام المؤتمر إلى أن تزامن ذكرى التأسيس مع احتفال الشعب اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي له دلالات عميقة تؤكد أهمية وحدة الوجدان والهدف والالتزام بقيم المحبة والتسامح والتراحم ونبذ الخلافات والعصبيات.



وجدد إعلاميو المؤتمر العهد بالعمل وفق مبادئ المؤتمر، خلف القيادة التنظيمية الحكيمة ممثلة برئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه وأعضاء اللجنة العامة، وعبروا عن اعتزازهم بمواقف التنظيم الرائد من مختلف القضايا الوطنية والقومية، وفي مقدمها مناهضة العدوان والحصار والاحتلال، ودعم وحدة الجبهة الداخلية، والاستمرار في مناصرة ومؤازرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.