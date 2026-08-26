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المؤتمر نت - مثل ميلاد وطن باقرار الميثاق الوطني من قبل جميع فئات المجتمع اليمني بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية،

رئيس وكوادر دائرة المنظمات الجماهيرية يهنئون أبو راس بذكرى التأسيس

المؤتمرنت -
رئيس وكوادر دائرة المنظمات الجماهيرية يهنئون أبو راس بذكرى التأسيس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أين أبو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ44 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، من القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالامانة العامة للمؤتمر، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها:


الأخ المناضل الشيخ/
صادق بن أمين أبو راس .. رئيس المؤتمر الشعبي العام .. المحترم
تحية طيبة وبعد:-
يسرني ويسعدني بأن أتقدم إليكم بأسمي شخصيا ونيابة عن زملائي قيادة وكواد دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر ومنظمات المجتمع المدني بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى ال 44 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 م، والذي مثل ميلاد وطن باقرار الميثاق الوطني من قبل جميع فئات المجتمع اليمني بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية، كأول حزب يستفتى عليه من الشعب، معبرا عن التراب اليمني وليس له أي انتماء خارجي حزب أصيل أصالة الأنسان اليمني العظيم.

حيث مثل الوسطية والاعتدال وانتهج السلم والبناء والتنمية، محققا المنجزات والأمن والإستقرار متوجا ذلك بتحقيق الوحدة اليمنية، الحلم اليمني التي نفخر بها واشاد بها العالم أجمع .

حزب رائد لم تؤثر فيه كل المؤامرات لكسره وتمزيقه، ولأن جذوره في أعماق التراب اليمني ظل شامخا موحدا يكبر وتتسع قاعدته الشعبية بتزايد منتسبيه .. يبقى المؤتمر الشعبي العام نافذة اليمن الكبير عندما تشتد به الأزمات للخروج به لبر الأمان.

الأخ رئيس المؤتمر ..

إننا اليوم نرى المؤتمر قويا شامخا، مدافعا عن الوطن حاميا للوحدة اليمنية، محافظا على النسيج الاجتماعي، معززا دوره التنظيمي وذلك بفضل الله وبفضل قيادتكم الحكيمة في الحفاظ عليه موحدا تنظيميا ومعززا لدوره الوطني للخروج بالوطن إلى بر الأمان.

وفي الاخير نؤكد لكم دعمنا الكامل لقيادتكم الرشيدة لحزب الأمة اليمنية حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولشعبنا اليمني العظيم الخير ولوطنا السلام والاستقرار والأمن والأمان والبناء والازدهار .

كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفصل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين.

وتقبلوا خالص تحياتي واحترامي لكم
أخوكم الشيخ /سيف عبدالولي الهياشي
القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية عضو الأمانة العامة








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