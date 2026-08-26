المؤتمرنت -

تحذير هـام من الأرصاد للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مع رياح هابطة تصحبها حبات البرد أحياناً على محافظات إب، وتعـز، والضالع، وذمار، وريمة، والمحويت وحجة وتشمل أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على أجزاء من محافظات صعدة، وعمران، وصنعاء، والبيضاء وشبوة ومرتفعات لحج وأبين وأجزاء من مرتفعات وصحارى المهرة، وحضرموت، ومأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطـول الأمطار ونصح السائقين بعدم عبـور الجسور الأرضية أثناء السيول.



كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطـول الأمطار وتشكّل الضباب، ومن العواصف الرعدية ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وبعدم استخدام الهواتف المحمولة، وبضرورة فصل التيار الكهربائي، وبالابتعاد عن المياه، حفاظاً على سلامة الأرواح.



ودعا الجهات المختصة ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

