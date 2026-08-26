المؤتمرنت -

صنعاء للنظام السعودي: السلام أقل كلفة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه يتضح اليوم للعالم أجمع أن النظام السعودي هو المعتدي ابتداءً على اليمن وبدون أي مبرر.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن النظام السعودي يشتري المجلات بمليارات الدولارات ويبني مدن الملاهي والمشاريع الترفيهية في باريس وفي غيرها من المدن بأموال بلاد الحرمين كجزء من هذه السياسة الحمقاء.



وقال البيان "لا نزال نؤكد لهذا النظام أن السلام أقل كلفة من بعثرة أموال شعبه لإنشاء تحالفات وشراء مواقف تساند أعماله الإجرامية بحق شعبنا".



واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول "الأحرى بالنظام السعودي تسخير أموال بلاد الحرمين لتحرير المسجد الأقصى وبقية الأراضي الفلسطينية وإنصاف الشعب اليمني".