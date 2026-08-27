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أخبار
المؤتمر نت - وإذ نؤكد لكم بهذه المناسبة اعتزازنا بانتمائنا للمؤتمر الشعبي العام، فإننا نجدد العهد بالمضي على نهج الوفاء للمؤتمر ومبادئه وثوابته الوطنية، والوقوف

رئيس وأعضاء شوروية المؤتمر يهنئون أبو راس بذكرى التأسيس

المؤتمرنت -
رئيس وأعضاء شوروية المؤتمر يهنئون أبو راس بذكرى التأسيس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول الذكرى الـ44 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام من رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها :

دولة الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام – حفظكم الله ورعاكم

بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، يسرني أن أرفع إلى دولتكم، باسمي ونيابة عن إخواني قيادة وأعضاء الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي نستحضر فيها مسيرة تنظيم وطني راسخ ارتبط تاريخه بمراحل مهمة من تاريخ الوطن، وظل حاضراً في مختلف الظروف مدافعاً عن الوحدة الوطنية والثوابت والمصالح العليا للشعب اليمني.

وإذ نؤكد لكم بهذه المناسبة اعتزازنا بانتمائنا للمؤتمر الشعبي العام، فإننا نجدد العهد بالمضي على نهج الوفاء للمؤتمر ومبادئه وثوابته الوطنية، والوقوف إلى جانبكم والعمل بروح المسؤولية الوطنية لما فيه خدمة الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره.

نسأل الله أن يحفظكم ويوفقكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يعيد هذه المناسبة على المؤتمر الشعبي العام وقيادته وكوادره وأعضائه وأنصاره وقد تحقق للوطن ما ينشده من أمن واستقرار ووحدة وازدهار.
وكل عام وأنتم والمؤتمر الشعبي العام والوطن بخير وعزة ومنعة.

والله ولي التوفيق،،،

الشيخ/ عبدالله أحمد مجيديع
رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام
عضو اللجنة العامة








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