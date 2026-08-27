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المؤتمر نت - أكد تقرير حديث للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، جراء موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي بدأت منذ يوليو الماضي واشتدت خلال أغسطس الجاري

الأمطار تفاقم الأوضاع فى اليمن.. مصرع 73 شخصاً وتضرر 7600 أسرة

المؤتمرنت -
الأمطار تفاقم الأوضاع فى اليمن.. مصرع 73 شخصاً وتضرر 7600 أسرة
أكد تقرير حديث للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، جراء موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي بدأت منذ يوليو الماضي واشتدت خلال أغسطس الجاري، مخلفة خسائر بشرية ومادية في عدد من المحافظات.

وذكر التقرير أن الأحوال الجوية القاسية تسببت في وفاة 73 شخصاً على الأقل وإصابة 37 آخرين، فيما طالت الأضرار أكثر من 7,600 أسرة، تضم نحو 53,760 شخصاً، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأضرار مع استمرار هطول الأمطار.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الضحايا سقطوا جراء حوادث مرتبطة بالسيول والعواصف، بينها الغرق وانهيار المباني والصواعق، مشيراً إلى تلقي الفرق الميدانية 567 بلاغاً حول أضرار ناجمة عن الظروف الجوية في معظم أنحاء البلاد.

وتصدرت محافظة عمران قائمة المحافظات من حيث الوفيات بـ 14 حالة، تلتها أمانة العاصمة صنعاء بـ 10 حالات، ثم المحويت بـ8 حالات، فيما سجلت كل من إب والحديدة 6 حالات، وحجة وصعدة 5 حالات لكل منهما.

ولم تقتصر الأضرار على الخسائر البشرية، إذ طالت البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى الأراضي الزراعية والمحاصيل والمواشي، كما تضررت منازل المواطنين ومواقع إيواء النازحين، ما زاد من احتياجات الأسر المتضررة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الكارثة تأتي بعد موجة أمطار وسيول شهدتها اليمن في مارس الماضي، تسببت حينها في تضرر أكثر من 83 ألف شخص وتدمير نحو 11,900 منزل ومأوى، ما يعكس تكرار الكوارث المناخية وتزايد تأثيراتها على السكان.

وحذر التقرير من أن استمرار هذه الظروف يفاقم الضغوط الإنسانية والمعيشية على اليمنيين والنازحين، في ظل حاجة متزايدة إلى المأوى والمياه والخدمات الأساسية، خصوصًا في المناطق الأكثر تضرراً.








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