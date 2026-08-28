السبت, 29-أغسطس-2026 الساعة: 08:31 ص - آخر تحديث: 03:03 ص (03: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
قراءةٌ لمقال بن حَبتُور حولَ عُنصريَّةِ طبقةِ السّياسيينَ الأوروبيينَ
محمد الجوهري
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4352 شهيداً و12 ألفا و318 جريحاً

4352 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس

المؤتمرنت -
4352 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4352 شهيداً و12 ألفا و318 جريحاً.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "أحصت شهيدين و8 جرحى، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس وحتى اليوم إلى 4352 شهيدا و12318 جريحا".

وصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اعتداءاته جنوبي لبنان، إذ نفذ تفجيرات في 3 بلدات، فيما توغلت قوة منه باتجاه بلدة عيتا الجبل وأضرمت النيران في أطرافها، بالتزامن مع قصف مدفعي طال مناطق أخرى.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: البايرن يفتتح البوندسليغا بخماسية
رياضة: باريس يخطف تعادلاً قاتلاً أمام ليل
رياضة: ميلان يتخطى فينزيا بثنائية
رياضة: السيتي يكتسح بالاس برباعية
فنون ومنوعات: أزمة بين طارق الشناوي ومصطفى كامل
مجتمع مدني: ما فوائد تناول المغنيسيوم بشكل يومي؟
علوم وتقنية: احذروا طقطقة الرقبة
رياضة: الشعب يعبر التلال لربع نهائي الجمهورية
فنون ومنوعات: ما حقيقة وفاة فضل شاكر؟
عربي ودولي: اغتيال 3 فلسطينيين أحدهم قائد بـ"القسام"
عربي ودولي: 547 قتيلاً بفيضانات نيبال
اقتصاد: الدولار يواصل مكاسبه
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
رياضة: وحدة صنعاء وعدن إلى ربع النهائي
رياضة: سلام يضرب الاتحاد بثلاثية
رياضة: برشلونة يحقق انتصاره الثاني في الليغا
رياضة: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا
فنون ومنوعات: نقل بيومي فؤاد إلى المستشفى
فنون ومنوعات: بيع شقة فاتن حمامة بمبلغ خيالي
عربي ودولي: باكستان تعلن مقتل 11 مسلحاً
مجتمع مدني: ما الذي يحدث إذا بقينا صامتين؟
اقتصاد: النفط يواصل التراجع
عربي ودولي: الاحتلال يضيّق الخناق على الضفة
رياضة: التضامن يُقصي السد ويبلغ ربع النهائي
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026