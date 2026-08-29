المؤتمرنت -

هزّتان أرضيتان تضرب هذه المناطق اليمنية

سجّلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين، فجر اليوم، هزتين أرضيتين خفيفتين في منطقتي ذمار وخليج عدن.



وأوضح المركز، في بيان، أن أجهزة الرصد سجلت هزة أرضية خفيفة بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر بمحافظة ذمار عند الساعة 4:08 صباحاً، حيث وقع مركزها على بعد 9 كيلومترات شرق مدينة معبر.



وأضاف البيان أن الهزة الثانية بلغت قوتها 3.0 درجات على مقياس ريختر شرق خليج عدن، في تمام الساعة 4:24 صباحاً، وتعد هذه الأنشطة الزلزالية ضمن نطاق الهزات الخفيفة التي تشهدها المنطقة من وقت لآخر.