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المؤتمر نت - أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتوسع حالة عدم الاستقرار على أجواء البلاد، واستمرار فرص هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة

طقس غير مستقر مع أمطار وسيول

المؤتمرنت -
طقس غير مستقر مع أمطار وسيول
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بتوسع حالة عدم الاستقرار على أجواء البلاد، واستمرار فرص هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على سلسلة المرتفعات الجبلية لتشمل محافظات صعدة، وحجة، والمحويت، وعمران، وصنعاء، وريمة، وذمار، والبيضاء، والضالع، وإب، وتعز، ولحج وأبين وأجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على محافظات شبوة، وحضرموت والمهرة ومرتفعات الجوف ومأرب.

وحذر المركز المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والعواصف الرعدية وانجراف التربة والانهيارات الصخرية والرياح الهابطة وحبات البرد، ومن تدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب كثافة السحب والأمطار وتشكّل الضباب.

ونصح باتباع إجراءات السلامة، والابتعاد عن المنحدرات غير المستقرة.

ودعا المركز الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








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