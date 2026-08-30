المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 73454

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,454 شهيدا و174,486 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 5 شهداء، إضافة إلى 14 مصاباً.



وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 1,318 والمصابين إلى 4,375، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا.



ولفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم.