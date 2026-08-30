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المؤتمر نت - يستهل المنتخب اليمني للشباب، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، يوم غدٍ الاثنين بملاقاة نظيره الكمبودي "المستضيف" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة

منتخب اليمن يستهل مشواره الآسيوي بملاقاة كمبوديا غداً

المؤتمرنت -
منتخب اليمن يستهل مشواره الآسيوي بملاقاة كمبوديا غداً
يستهل المنتخب اليمني للشباب، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، يوم غدٍ الاثنين بملاقاة نظيره الكمبودي "المستضيف" ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة على أرضية استاد المجمع الرياضي الوطني "بينوم بنة" بالعاصمة الكمبودية.

وأنهى الأحمر الشاب بقيادة المدرب الوطني محمد النفيعي، استعداداته للمشاركة في العرس الآسيوي خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر المقبل، ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات اليمن، اليابان، الكويت، كمبوديا.

ومن المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني، لقاءه الثاني الخميس المقبل أمام نظيره الكويتي، في حين يختتم دور المجموعات بمواجهة اليابان الأحد 6 سبتمبر.

وتقام التصفيات بنظام التجمع، وفق النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الفئات العمرية، والذي يعتمد نظاماً من مستويين مع تطبيق آلية للصعود والهبوط بينهما.

وتشهد مرحلة التصفيات مشاركة 31 منتخباً موزّعة على 8 مجموعات، بواقع 3 مجموعات تضم 4 منتخبات، و5 مجموعات تضم 3 منتخبات، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، للانضمام إلى منتخب الصين المضيف في نهائيات النّسخة الـ43 من كأس آسيا تحت 20 عاماً.

وفي المقابل، تنتقل المنتخبات صاحبة المراكز الأخيرة إلى مرحلة التطوير في المستوى الثاني من التصفيات، وفق آلية الصعود والهبوط المعتمدة في النظام الجديد.








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