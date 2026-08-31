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أخبار
المؤتمر نت - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بأنباءً تحدثت عن وفاة الفنان اليمني القدير يحيى إبراهيم، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ما أثار حالة من القلق

وفاة الفنان اليمني يحيى إبراهيم

المؤتمرنت -
وفاة الفنان اليمني يحيى إبراهيم
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بأنباءً تحدثت عن وفاة الفنان اليمني الكبير يحيى إبراهيم، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

وسارع عبدالله يحيى إبراهيم إلى نفي هذا الخبر بشكل قاطع، مؤكداً أن والده على قيد الحياة والحمدلله، وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "ما تم تناقله مش أمرًا بسيط فخبر مثل هذا يفجع الأهل والأحبة وتلفوني لم يتوقف من الاتصالات والرسائل والناس عاشت لحظات من الصدمة والخوف".

وعبّر نجل الفنان اليمني عن استيائه من تداول خبر وفاة والده من دون التحقق من صحته، قائلاً: "اتقوا الله في الناس فليست حياة البشر ومشاعر أهلهم مادة للسبق أو التفاعل".

واختتم منشوره قائلاً: "الله يحفظ الوالد ويقومه لنا بالسلامة، وأشكر كل من اتصل وسأل وتأكد وساند وساعد ودعا له".

وجاء انتشار الشائعة في وقت يستعد فيه يحيى إبراهيم للمغادرة إلى مصر لاستكمال علاجه بعد تعرضه لانتكاسة جديدة ومفاجئة أدخلته العناية المركزة في مستشفى المتوكل بصنعاء.

وكان الفنان اليمني القدير، قد غادر المستشفى التي كان يتواجد بها، قبل أن يعود مرة أخرى بعد تعرضه لانتكاسة صحية جديدة أدخلته العناية المركزة لكن حالته تطلّبت السفر لاستكمال العلاج خارج اليمن.

ويحيى إبراهيم ممثل مسرحي وتلفزيوني، أشتهر بتقديم أعمال درامية لاقت صدىً واسعاً مثل مسلسلات "كيني ميني"، "خلف الشمس"، "قد كان ما كان"، "شاهد عيان"، و"رماد الشوك". كما لمع نجمه في العديد من الأعمال الكوميدية والتاريخية الأخرى، ليصبح اسماً راسخاً في قلوب اليمنيين.








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