المؤتمرنت -

الخارجية تحذّر كيان العدو الإسرائيلي

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، كيان العدو الإسرائيلي من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك وآخرها ما قام به المجرم إيتمار بن غفير يوم أمس من اقتحام للمسجد برفقة عدد من قطعان المستوطنين الصهاينة.



وأشارت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، إلى أن صمت الدول الإسلامية المطبق هو من شجًع المجرم بن غفير ومجرمي الحرب الصهاينة على التدنيس المستمر للمسجد الأقصى المبارك.



وأوضحت أن من الخزي أن المنظمة التي أُنشئت في أعقاب حادثة إحراق المسجد الأقصى عام 1969 لم تحرّك ساكناً تجاه ما حصل من تدنيس للمسجد الأقصى.



وأكد البيان، أن كيان العدو الإسرائيلي لن يتمكن من تحقيق أهدافه الخبيثة التي لا تخفى على أحد تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



وشدّد على أن المساس بالمقدسات الإسلامية خط أحمر ستترتب عليه عواقب وخيمة لا تُحمد عقباها.



وجدًدت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى يتحقق الوعد الإلهي وتتحرر فلسطين وتستعاد المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى.