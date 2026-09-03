المؤتمرنت -

إعلان هـام من وزارة التربية في صنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي اليوم، نتيجة إختبارات الدور الثاني "التكميلي" لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 1447 هـ.



وفي اجتماع إعلان النتيجة، بارك نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس للطلاب الناجحين ومن خلالهم لأولياء أمورهم.



وأشار إلى أهمية الإختبارات التكميلية التي تأتي في إطار حرص الوزارة على مستقبل الطلاب الذين رسبوا في مادتين في القسم الأدبي أو ثلاث مواد بالقسم العلمي ليتمكن الطلاب الناجحين استكمال دراستهم الجامعية لهذا العام.



وأشاد الدكتور الدعيس بجهود القائمين على العملية الاختبارية وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي ومختلف اللجان الاختبارية وكل من أسهم في إنجاحها.



بدوره تطرق القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية إلى الجهود التي بُذلت لإنجاح اختبارات الدور الثاني من خلال تخصيص مركز اختباري بمراكز المحافظات بالإضافة إلى مركز الاختبار الإلكتروني بجامعة صنعاء الذي تم تخصيصه لطلاب أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



فيما أوضح وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم المساعد عبداللطيف المؤيد، أن نسبة النجاح لطلاب القسم العلمي 92 بالمائة و91 بالمائة لطلاب القسم الأدبي.



وأكد إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو الاتصال وإرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم ذاته.



كما استعرض مدير عام الاختبارات بالوزارة نجيب المطري تقريرًا تفصيليًا حول سير العملية الإختبارية وإيجابيات إجرائها في مركز اختباري واحد بمراكز المحافظات رغم شحة الإمكانات المتاحة جراء انعكاسات استمرار العدوان والحصار.