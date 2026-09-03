الخميس, 03-سبتمبر-2026 الساعة: 03:48 م - آخر تحديث: 03:16 م (16: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

أمطار ورياح وتحذير من الانهيارات

المؤتمرنت -
أمطار ورياح وتحذير من الانهيارات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد أحياناً والرياح الهابطة على أجزاء من محافظات الضالع، وتعز، وإب، وذمار، وريمة، والمحويت، وحجة، وعمران، وصعدة ومرتفعات لحج وأبين كما تشمل أجزاء من سهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، والبيضاء ومرتفعات شبوة وحضرموت والمهرة والسواحل الغربية والجنوبية.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها والمجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من العواصف الرعدية والرياح الهابطة ونصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبجوار الأشجار العالية وعدم استخدام الهواتف المحمولة وفصل التيار الكهربائي.

وحذر أيضاً من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرق والمنحدرات الجبلية.

ودعا الجهات المختصة لأخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: كأس إيطاليا: تأهل أودينيزي وساسولو
رياضة: بايرن يدمر أسنابروك برباعية
فنون ومنوعات: ما حقيقة الحجز على أموال منى زكي؟
عربي ودولي: "إيبولا" يقتل 3 آلاف شخص في الكونغو
اقتصاد: الذهب يرتفع مدعوماً بتراجع الدولار
اقتصاد: أسعار النفط تواصل مكاسبها
أخبار: الأمطار مستمرة مع عواصف وسيول
فنون ومنوعات: الشاب خالد يُغضب الجزائريين
علوم وتقنية: هكذا يؤثّر السهر على نفسيّتك!
أخبار: وفاة مزارع ونجله اختناقاً في بئر بذمار
أخبار: قصف سعودي يستهدف قرى في صعدة
عربي ودولي: تحذير من تفاقم المخاطر الصحية في غزة
عربي ودولي: 39479 شهيداً وجريحاً بلبنان منذ أكتوبر
عربي ودولي: عدوان أمريكي على إيران وطهران تتوعّد
اقتصاد: الذهب يتراجع بأكثر من 1%
أخبار: الخارجية تحذّر كيان العدو الإسرائيلي
عربي ودولي: 2030 اعتداءً ضد الفلسطينيين في شهر
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
قضايا وآراء: خيانة الوطنِ منْ أكبرِ الكبائرِ وأشنعُ مِن خيانةِ العقيدةِ والمبادئِ والقيم
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73462
أخبار: توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية
عربي ودولي: 955 قتيلاً و4471 مفقوداً بفيضانات نيبال
اقتصاد: النفط يرتفع بأكثر من 2%
رياضة: روما يتصدر برباعية في ليتشي
رياضة: برشلونة يضرب فايكانو بخماسية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026