المؤتمرنت -

"رجوم" تدك تجمعات وآليات العدو السعودي

نشر الإعلام الحربي اليوم، مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة تجمعات وآليات العدو السعودي في عدة جبهات بطائرات "رجوم" المسيرة.



وأظهرت المشاهد النوعية عمليات الرصد الدقيق لمواقع وتحشيدات العدو السعودي، ولحظة استهداف آليات العدو العسكرية في عدة جبهات بطائرات "رجوم" المسيرة واشتعال النيران فيها.



ووثقت احتراق آليات العدو السعودي جراء استهدافها من طائرات رجوم المسيرة بالقذائف المتعددة، وكذا عمليات الاستهداف لثكنات وتجمعات جنود العدو والخسائر التي تكبدونها، وحالة الذعر التي أصيبوا بها.



كما أظهرت المشاهد الجديدة تعرض الأطقم العسكرية لتحشيدات العدو السعودي للاستهداف والتدمير في أكثر من جبهة.