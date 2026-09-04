المؤتمرنت -

أبو سلمة: مرضى غزة يموتون يومياً

أكد مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبو سلمية، اليوم الخميس، نفاذ 50% من الأصناف الدوائية في القطاع حيث باتت برصيد صفري، وفقدان أكثر من 300 صنف من أدوية الأمراض المزمنة، لافتا إلى تسجيل عجز المستهلكات الطبية بنسبة 70%، أي نحو 550 صنفًا دوائيا.



وأشار أبو سلمي، في تصريحات صحفية، إلى نقص 80% من المواد المخبرية، وخروج أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي عن الخدمة، محذرًا من هذا النقص يهدد حياة أعداد كبيرة من المرضى والجرحى، مشيراً إلى وفاة مرضى يومياً نتيجة عدم توفر الأدوية.



وأوضح أن المنظومة الصحية بقطاع غزة تواجه استهدافًا مستمرًا، وتدهورًا كارثيًا جراء الحصار والعدوان المتواصل، منوهًا إلى أن الاحتلال دمر معظم المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.



وحذّر من أزمة وشيكة تهدد مرضى الكلى، بعد نفاد شحنة البيكربونات التي لا تكفي سوى لعشرة أيام كحد أقصى، مؤكدًا أن غياب شحنات جديدة سيعيد المستشفيات إلى تقليص ساعات الغسيل وعرض المرضى لمضاعفات قاتلة.



وفيما يخض مرضى السرطان، أشار إلى انقطاع بروتوكولات العلاج الكيميائي والبيولوجي لنحو 11 ألف مريض، من بينهم 4500 بحاجة ماسة للتدخلات، مما أدى لتسجيل 3 إلى 4 وفيات يومية بين مرضى الأورام والدم.



ونبه إلى رصد ارتفاع في سرطانات القولون، والرئة، والثدي؛ نتيجة تراكم الركام، والمجاعة، واستخدام أسلحة محرمة.



كما أكد أن "أكثر من 70 ألف مريض سكري، بينهم 2500 طفل يفتقرون لأقلام الأنسولين وشرائح الفحص، إلى جانب ظهور ظاهرة التقزم بين الأطفال كتداعيات خطيرة للمجاعة".



وتتطابق هذه التحذيرات مع تقارير أممية حديثة وثقت استمرار النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية، فيما خلص تقييم أممي مشترك حديث إلى أن أكثر من نصف مستشفيات غزة متوقف عن العمل نتيجة الأضرار والدمار الذي لحق بالبنية الصحية.