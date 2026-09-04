السبت, 05-سبتمبر-2026 الساعة: 04:49 ص - آخر تحديث: 02:45 ص (45: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدا، بعد استشهاد شاب فلسطيني اليوم، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال

17 شهيداً في القدس منذ بداية العام

المؤتمرنت -
17 شهيداً في القدس منذ بداية العام
أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدا، بعد استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود في القدس المحتلة.

وأكدت المحافظة، في بيان اليوم، أن استشهاد الشاب يأتي في سياق ما وصفته بسياسة الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن قتل الشاب يمثل جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المسلحة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد، ليرتفع بذلك عدد جثامين الشهداء المقدسيين التي تحتجزها منذ عام 1967 إلى 53 جثمانا، فيما أصدرت شرطة الاحتلال قرارا بفرض حظر نشر على تفاصيل وظروف استشهاده.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصعيدا متواصلا في انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين، إذ تؤكد أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية استشهاد 79 فلسطينيا، بينهم 19 طفلا، وإصابة نحو 1870 آخرين منذ بداية العام الجاري وحتى 24 أغسطس الماضي، فيما استشهد 23 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1040 آخرين في سياق هجمات المستوطنين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: باسم ياخور يعتذر من والدته!
رياضة: بيتيس يكسر كبرياء ريال مدريد
رياضة: ليفربول يعود إلى وجهته في البريميرليغ
رياضة: شتوتغارت يُسقط كولن برباعية
رياضة: موناكو يعمق جراح باريس بثنائية
رياضة: جنوى يسقط على ملعبه أمام كومو
عربي ودولي: 60 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
اقتصاد: ارتفاع حاد في أسعار الغذاء العالمية
عربي ودولي: تحذير أممي من "تطهير عرقي" بالضفة
اقتصاد: الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية طفيفة
فنون ومنوعات: بيومي فؤاد يكشف تفاصيل صحته
مجتمع مدني: كيف نُقلّل خطر الإصابة بالخرف؟
أخبار: لقاء الحديدة يدعو المغرر بهم إلى العودة
اقتصاد: النفط قرب قمة 6 أسابيع
فنون ومنوعات: شيرين تحقق رقماً قياسياً جديداً
عربي ودولي: أبو سلمة: مرضى غزة يموتون يومياً
اقتصاد: الدولار يتراجع والين يحافظ على مكاسبه
عربي ودولي: باكستان تعلن مقتل 15 مسلحاً
أخبار: "رجوم" تدك تجمعات وآليات العدو
رياضة: اليمن يحقق فوزه الأول في التصفيات
أخبار: أمطار ورياح وتحذير من الانهيارات
رياضة: كأس إيطاليا: تأهل أودينيزي وساسولو
رياضة: بايرن يدمر أسنابروك برباعية
أخبار: إعلان هـام من وزارة التربية في صنعاء
فنون ومنوعات: ما حقيقة الحجز على أموال منى زكي؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026