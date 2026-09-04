المؤتمرنت -

17 شهيداً في القدس منذ بداية العام

أعلنت محافظة القدس ارتفاع عدد الشهداء في المحافظة منذ بداية العام الجاري إلى 17 شهيدا، بعد استشهاد شاب فلسطيني فجر اليوم، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند باب العامود في القدس المحتلة.



وأكدت المحافظة، في بيان اليوم، أن استشهاد الشاب يأتي في سياق ما وصفته بسياسة الإعدام الميداني والقتل خارج إطار القانون التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وأضافت أن قتل الشاب يمثل جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المسلحة بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.



واحتجزت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد، ليرتفع بذلك عدد جثامين الشهداء المقدسيين التي تحتجزها منذ عام 1967 إلى 53 جثمانا، فيما أصدرت شرطة الاحتلال قرارا بفرض حظر نشر على تفاصيل وظروف استشهاده.



وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلتان تصعيدا متواصلا في انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين، إذ تؤكد أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية استشهاد 79 فلسطينيا، بينهم 19 طفلا، وإصابة نحو 1870 آخرين منذ بداية العام الجاري وحتى 24 أغسطس الماضي، فيما استشهد 23 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1040 آخرين في سياق هجمات المستوطنين.