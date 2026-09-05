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المؤتمر نت - لبنان: شهداء وجرحى بغارات صهيونية

34 شهيدًا وجريحًا لبنانيًا جراء غارات صهيونية

المؤتمرنت -
34 شهيدًا وجريحًا لبنانيًا جراء غارات صهيونية
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حصيلة نهائية لغارات طيران العدو الإسرائيلي، أمس الجمعة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقله موقع "المنار" التابع لحزب الله اللبناني، أن شهيد وثلاثة جرحى بينهم امرأة سقطوا في مدينة النبطية، وشهيدان في بلدة كفررمان، وشهيدة (18 عاما) و 7 جرحى بينهم 3 سيدات وطفلان سقطوا في ميفدون، وجريح في الكفور بقضاء النبطة، وجريحان في النبطية الفوقا.

وأشارت إلى أن 16 جريحا بينهم 4 نساء و 3 أطفال سقطوا في الرمادية قضاء صور، وجريح في عين التينة البقاع الغربي.

ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.

وفي 18 يونيو الماضي، أعلن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد تم التوقيع عليها إلكترونيًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتضمنت وقف إطلاق النار في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. غير أن قوات العدو الإسرائيلي تمارس خروقات يومية للاتفاق.








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