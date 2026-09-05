السبت, 05-سبتمبر-2026 الساعة: 07:54 م - آخر تحديث: 07:46 م (46: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - دعوة هامة من محافظ تعز للمغرر بهم

دعوة هامة من محافظ تعز للمغرر بهم

المؤتمرنت -
دعوة هامة من محافظ تعز للمغرر بهم
دعا القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى أبناء المديريات الغربية المغرر بهم للعودة إلى أهاليهم والابتعاد عن القتال صوناً للدماء والنسيج الاجتماعي، مشدداً على أن المبادئ القرآنية تقدس حماية المواطن.

وأكد القائم بأعمال محافظ تعز، في بيان وجهه إلى أبناء الكدحة بالمعافر، وموزع، والوازعية، والمخا، أن الأولوية القصوى هي حماية الأرواح والممتلكات، وأن بقاء المواطنين في مناطقهم بعيداً عن أي نشاط قتالي حق أصيل لا يجوز انتهاكه، وأي تجاوز له يخدم أعداء الوطن ويفتح باباً للفوضى.

وذكّر أن من يدفع المواطنين إلى صفوف المرتزقة التابعين للسعودية والإمارات هم عصابات قتل مستأجرة، تبيع نفسها لمن يدفع أكثر، وهم طارئون على الأرض والإنسان، ترفضهم الفطرة السوية ولا تمت للقيم اليمنية بصلة.

وأشار المساوى إلى أن ما تم ضبطه من معدات وآليات عسكرية ثقيلة في القرى والوديان خير دليل على ممارساتهم القهرية بحق الأهالي المستضعفين، وكان أحد أبرز دوافع الحراك الشعبي ضدهم، مشدداً على أن هؤلاء هم المستهدفون، وليس أبناؤنا المغرر بهم.

وقال: "أما أنتم، يا من انجرفتم تحت ضغوط أو إغراءات، فأنتم ضحايا لهذه العصابات، ولسنا في خصومة معكم؛ فالدم اليمني أغلى من أن يُقدَّم ثمناً لمشروع خارجي. باب العودة مفتوح أمامكم، ومن يبتعد عن قتال إخوانه ويعود إلى أهله فله الأمان الكامل، فحراكنا بمبادئه القرآنية يقدّس حماية المواطن".

وأضاف القائم بأعمال المحافظ: "وندعو الشخصيات الاجتماعية والمشايخ والعقال إلى وقف التحريض ومنع الاقتتال، وحث حاملي السلاح على العودة إلى منازلهم بأمان الله والجميع، صوناً للدماء والنسيج الاجتماعي".

كما أكد أن أبناء هذه المناطق جزء من النسيج الوطني، ومصلحتهم في الأمن والاستقرار والتنمية، لا في المتاجرة بهم ضمن أجندات خارجية. معلناً الاستعداد للتنسيق مع كل المخلصين لتأمين القرى والمزارعين، بما يحفظ السكينة العامة ويصون الدماء والممتلكات.

وتابع المساوى قائلاً "الوطن أولى بمواقفكم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العدو الإسرائيلي يقتحم قرية برام الله
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
فنون ومنوعات: باسم ياخور يعتذر من والدته!
رياضة: بيتيس يكسر كبرياء ريال مدريد
رياضة: ليفربول يعود إلى وجهته في البريميرليغ
رياضة: شتوتغارت يُسقط كولن برباعية
رياضة: موناكو يعمق جراح باريس بثنائية
رياضة: جنوى يسقط على ملعبه أمام كومو
أخبار: صنعاء: لن نقف مكتوفي الأيدي
أخبار: شهداء بنيران المرتزقة بتعز والحديدة
عربي ودولي: 60 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
أخبار: 17 شهيداً في القدس منذ بداية العام
اقتصاد: ارتفاع حاد في أسعار الغذاء العالمية
عربي ودولي: تحذير أممي من "تطهير عرقي" بالضفة
اقتصاد: الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية طفيفة
أخبار: شرطة المرور تُعلن عن تخفيضات جديدة
أخبار: احذروا السيول.. الأمطار مستمرة
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن جلب
فنون ومنوعات: بيومي فؤاد يكشف تفاصيل صحته
مجتمع مدني: كيف نُقلّل خطر الإصابة بالخرف؟
أخبار: لقاء الحديدة يدعو المغرر بهم إلى العودة
اقتصاد: النفط قرب قمة 6 أسابيع
فنون ومنوعات: شيرين تحقق رقماً قياسياً جديداً
عربي ودولي: أبو سلمة: مرضى غزة يموتون يومياً
اقتصاد: الدولار يتراجع والين يحافظ على مكاسبه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026