السبت, 05-سبتمبر-2026 الساعة: 07:55 م - آخر تحديث: 07:46 م (46: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
التأسيس والمسؤولية التاريخية
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
من زخم التأسيس إلى رسائل أبو راس
يحيى علي نوري
المؤتمر الشعبي العام.. معركة البقاء أصعب من معركة التأسيس
توفيق عثمان الشرعبي
المؤتمر والمغتربون
إياد فاضل*
الذكرى الـ"44" لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.. مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
شعار المؤتمر.. رؤية متكاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر.. 44 عاماً من الحضور الوطني وثبات الموقف
قاسم محمد لبوزة*
44 عاماً من زمن تَطوُّر ونضال وجهاد أعضاء الموتمر
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. إرث الماضي وتحديات الحاضر واستحقاقات المستقبل
بقلم-عقيل فاضل*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سمير محمد منصور القحمي، في وفاة شقيقه الشيخ علي

الأمين العام المساعد يواسي آل القحمي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل القحمي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ سمير محمد منصور القحمي عضو قيادة المؤتمر في مديرية بني العوام بمحافظة حجة، في وفاة شقيقه الشيخ علي محمد منصور القحمي، بعد حياة حافلة بالعطاء.

مشيداً بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة المجتمع والإصلاح بين الناس، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأسرة الفقيد وكافة آل القحمي بمديرية بني العوام محافظة حجة في هذا المصاب.

وابتهل الأمين العام المساعد إلى المولى -عزوجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون ".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العدو الإسرائيلي يقتحم قرية برام الله
أخبار: الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
فنون ومنوعات: باسم ياخور يعتذر من والدته!
رياضة: بيتيس يكسر كبرياء ريال مدريد
رياضة: ليفربول يعود إلى وجهته في البريميرليغ
رياضة: شتوتغارت يُسقط كولن برباعية
رياضة: موناكو يعمق جراح باريس بثنائية
رياضة: جنوى يسقط على ملعبه أمام كومو
أخبار: صنعاء: لن نقف مكتوفي الأيدي
أخبار: شهداء بنيران المرتزقة بتعز والحديدة
عربي ودولي: 60 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
أخبار: 17 شهيداً في القدس منذ بداية العام
اقتصاد: ارتفاع حاد في أسعار الغذاء العالمية
عربي ودولي: تحذير أممي من "تطهير عرقي" بالضفة
اقتصاد: الذهب يتجه لمكاسب أسبوعية طفيفة
أخبار: شرطة المرور تُعلن عن تخفيضات جديدة
أخبار: احذروا السيول.. الأمطار مستمرة
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة الشيخ عبدالرحمن جلب
فنون ومنوعات: بيومي فؤاد يكشف تفاصيل صحته
مجتمع مدني: كيف نُقلّل خطر الإصابة بالخرف؟
أخبار: لقاء الحديدة يدعو المغرر بهم إلى العودة
اقتصاد: النفط قرب قمة 6 أسابيع
فنون ومنوعات: شيرين تحقق رقماً قياسياً جديداً
عربي ودولي: أبو سلمة: مرضى غزة يموتون يومياً
اقتصاد: الدولار يتراجع والين يحافظ على مكاسبه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026